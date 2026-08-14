Récord de demandas laborales pese a la vigencia de la reforma del presidente Milei

En los primeros siete meses de 2026 se iniciaron 72.525 demandas contra el sistema de riesgos del trabajo, mientras que la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) proyecta 137.800 juicios para todo el año, por encima del récord de 134.141 de 2025.

La entidad sostiene que la judicialización continúa en niveles muy altos, a razón de unos 400 juicios diarios.

Santa Fe es el principal foco de crecimiento: acumuló 12.150 juicios entre enero y julio, un 18% más interanual, frente al 2% de aumento en todo el país. Para 2026 se proyectan allí 349 demandas cada 10.000 trabajadores, contra 138 en el promedio nacional.

El aumento se produce pese a la vigencia de la reforma laboral, que tuvo entre sus objetivos reducir la litigiosidad. La UART reclamó respuestas de la Justicia, destacó un reciente fallo de la Corte Suprema y pidió aplicar el artículo 89, que, en resumen, exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina del máximo tribunal.