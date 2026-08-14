Según la UOM, Metalfor propuso echar al 70% de los empleados

La incertidumbre entre los 600 trabajadores en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor crece día a día, tras el cierre del Procedimiento Preventivo de Crisis en el cual la empresa planteó sus intenciones de despedir al 70% del personal, cuestión que fue rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según el abogado gremialista, Carlos García, la empresa propuso reducir el 70% de su planta de unos 600 empleados y mantener al 30% restante con jornada reducida, turnos rotativos y trabajo fuera de convenio.

“La empresa comunicó su situación y en el plan que propuso en su intento de salvataje, ofreció la reducción del 70% de la planta de personal”, afirmó el letrado.

La UOM rechazó la propuesta. También según el abogado, la planta de Noetinger está paralizada y la de Marcos Juárez, “semi-paralizada”, terminando algunos pedidos.

Metalfor atraviesa una fuerte crisis financiera, productiva y comercial. Hasta julio acumulaba deudas con el sector financiero por más de $52.000 millones y 558 cheques rechazados por $5.348 millones.

Además, en el primer trimestre vendió 56 máquinas frente a 116 un año antes y su resultado operativo cayó 92%.