viernes, agosto 14, 2026
Nacionales

Según la UOM, Metalfor propuso echar al 70% de los empleados

De La Bahía Noticias

La incertidumbre entre los 600 trabajadores en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor crece día a día, tras el cierre del Procedimiento Preventivo de Crisis en el cual la empresa planteó sus intenciones de despedir al 70% del personal, cuestión que fue rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según el abogado gremialista, Carlos García, la empresa propuso reducir el 70% de su planta de unos 600 empleados y mantener al 30% restante con jornada reducida, turnos rotativos y trabajo fuera de convenio.

“La empresa comunicó su situación y en el plan que propuso en su intento de salvataje, ofreció la reducción del 70% de la planta de personal”, afirmó el letrado.

La UOM rechazó la propuesta. También según el abogado, la planta de Noetinger está paralizada y la de Marcos Juárez, “semi-paralizada”, terminando algunos pedidos.

Metalfor atraviesa una fuerte crisis financiera, productiva y comercial. Hasta julio acumulaba deudas con el sector financiero por más de $52.000 millones y 558 cheques rechazados por $5.348 millones.

Además, en el primer trimestre vendió 56 máquinas frente a 116 un año antes y su resultado operativo cayó 92%.

Comentarios

You May Also Like

Los gobernadores radicales, claves para destrabar la votación de la emergencia económica

Debora Pedreira

Aplicaciones argentinas, nueva exigencia para las fabricantes de celulares

De La Bahía Noticias

Kicillof explicará el proyecto de pago soberano local de la deuda externa argentina

De La Bahía Noticias