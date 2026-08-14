El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, cuestionó una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza si el objetivo es únicamente electoral.

“El rejunte no tiene sentido si es solo para ganar una elección”, expresó el mandatario patagónico.

Torres sostuvo que un acuerdo nacional debería basarse en una agenda de desarrollo y puso como ejemplo el frente que gobierna Chubut, integrado por sectores del peronismo, radicalismo, PRO y libertarios.

“Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, señaló Torres.