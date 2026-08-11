Agustina Vega: “Hoy es Santiago, pero puede ser cualquier hermano, hijo o familiar”

Agustina Vega, la hermana de Santiago Vega, el joven asesinado en Ingeniero White, habló por primera vez por DE LA BAHÍA y pidió que la comunidad de Bahía Blanca acompañe a la marcha en pedido de justicia por la muerte de su hermano.

La movilización se realizará el sábado 15, a las 19, desde la iglesia en avenida San Martín de la localidad portuaria.

“No importa si conocían a Santiago, queremos que nos acompañe todo Bahía Blanca y que se sepa lo que pasó”, remarcó la joven.

Si bien destacó que varios testigos se presentaron de manera voluntaria en el comercio que tiene su familia en White, Agustina solicitó a los vecinos que tengan cámaras de seguridad en la zona del crimen o que hayan visto algo que se acerquen a hablar con ellos.

“Hoy es Santiago, pero puede ser cualquier hermano, hijo o familiar. Este sábado marchamos por Santi, para que se haga justicia y nadie se olvide de él”, sostuvo.