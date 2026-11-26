La Justicia ordenó cuatro allanamientos en el marco de la investigación por los incidentes registrados durante el partido entre Huracán y Libertad, por la semifinal de Primera División de la Liga del Sur, disputado en el estadio del club de Ingeniero White.

El episodio ocurrió cuando comenzaba la tanda de penales.

Dos hombres que circulaban en una motocicleta por la ruta de acceso a puertos arrojaron entre dos y tres latas de humo hacia el campo de juego, lo que provocó daños en el césped sintético.

Luego, un grupo de entre 50 y 60 simpatizantes de Huracán superó el vallado policial, salió del estadio y atacó vehículos de dirigentes de Libertad. También se registraron daños y el robo de una campera del interior de una camioneta.

La investigación, a cargo de la fiscalía N° 7 y con intervención de personal de las comisarías Tercera y Sexta y del CEUM, permitió identificar a cuatro sospechosos: Jeremías Emanuel Reyes, de 18 años; Tiziano Andrés Flores Reynoso, de 22; Ramón Valentín Retamar, de 26; y Darío Miguel Bartolo, de 20.

Según la pesquisa, Reyes habría sido uno de los ocupantes de la motocicleta utilizada para arrojar las latas de humo. En tanto, Flores Reynoso fue identificado como quien habría dañado vehículos y sustraído una campera. Retamar y Bartolo fueron señalados por provocar daños en distintos rodados.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Guillermo Mercuri, a pedido de la fiscal Marina Lara. En una vivienda de calle Misiones al 2100 se secuestró la motocicleta presuntamente utilizada en el hecho y prendas de vestir.

En Guayaquil al 3800 se encontró la campera sustraída, aunque Flores Reynoso no fue localizado. En tanto, en dos domicilios de Corbeta Uruguay al 3400 y al 3100 se incautaron prendas que habrían sido utilizadas por Bartolo y Retamar.

Además, el juzgado dispuso para los cuatro imputados la prohibición de concurrir a cualquier evento deportivo durante seis meses.

La causa contempla los delitos de daños reiterados, resistencia a la autoridad, robo agravado e infracción a la Ley del Deporte.