Allanaron una casa de Bahía Blanca por grooming

En el marco de una causa investigada por la fiscalía N°20, el Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Alberdi al 1700 de Bahía Blanca en busca de elementos de interés por el delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales o grooming.

La investigación se inició el 29 de septiembre pasado a través de una denuncia realizada por la mamá de una niña de 13 años de edad, quien dio cuenta de que una persona mayor de edad estaba contactando a su hija a través de la red social Instagram.

Analizado el contenido de los mensajes que le había enviado a la víctima, se realizaron las primeras medidas investigativas para lograr identificar al hombre y su lugar de residencia.

Personal de la División Cibercrimen Región Interior Sur llevó a cabo el procedimiento (el pasado viernes), donde se logró secuestrar un teléfono celular y cuatro discos rígidos, dos de los cuales estaban en una notebook.

El análisis de los elementos secuestrados determinará los pasos a seguir en la investigación.