Monte Hermoso: dictan prisión preventiva para “La Reina de la droga” y su hija

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Reinalda Villalba y su hija, Daiana Micaela Villlalba, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a potenciales consumidores, en la localidad de Monte Hermoso.

La investigación inició por denuncia anónima realizada a través de los conocidos “Buzones antinarco” de la localidad de Monte Hermoso. Allí, mediante nota manuscrita se anoticia que cuatro sujetos resultarían vendedores de estupefacientes, señalando – a “Reinalda Villalba alias “La Reina”.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas realizó las primeras tareas investigativas donde se recolectaron elementos de prueba que confirman esa situación, se suman otras dos causas que estaban en trámite en relación a la misma persona por venta de droga; y las tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de la mujer que dieron por probadas las maniobras compatibles con la venta de droga.

Además, se detectaron conversaciones con Luciano David López que fueron halladas en el teléfono del hombre, donde se determinó que Villalba era la que le suministraba estupefacientes a López, por lo que se ordenaron los allanamientos en forma conjunta.

Finalmente, en el allanamiento realizado en la casa de Villalba en septiembre pasado, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares.