Allanaron una vivienda de Pedro Luro por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil

Un hombre fue aprehendido en la localidad de Pedro Luro luego de un allanamiento realizado en el marco de una investigación por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil, informaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 3, a pedido de la fiscalía Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, y se concretó en una vivienda ubicada en calle 14 al 100 de esa localidad del partido de Villarino.

La causa se inició en febrero de 2026 a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo internacional que alertó sobre la subida a la plataforma Google de 36 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de esa información, personal de Cibercrimen Región Interior Sur llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron localizar al presunto responsable y reunir elementos para solicitar la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un examen visual del teléfono celular del sospechoso y detectaron material que habría sido filmado con el mismo dispositivo.

Según indicaron las fuentes, en los registros se observan escenas de abuso hacia una menor de seis años, lo que motivó la inmediata aprehensión del hombre.

Tras el hallazgo, se inició una nueva investigación que quedó a cargo de la UFIJ N.º 4, cuyo titular es el fiscal Diego Torres.