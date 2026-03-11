Un hombre murió en la vía pública

Un hombre falleció esta mañana luego de descompensarse cuando era retenido por vecinos, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 en la calle Agustín Álvarez al 2300, informaron fuentes oficiales.

Se detalló que un llamado al 911 alertó sobre un hombre en estado de exaltación que intentaba subirse a los autos que circulaban por la cuadra.

Al arribar personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima, encontraron a un vecino que mantenía reducido al hombre sobre la cinta asfáltica, boca abajo, sujetándolo con una soga debido a su grado de alteración.

Según indicaron las fuentes, al advertir que el hombre se descompensaba, los efectivos lo desataron y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, al llegar una ambulancia se constató su fallecimiento.

Peritos de la Policía Científica realizaron las actuaciones en el lugar y, durante la inspección, hallaron en el bolsillo derecho del pantalón del fallecido un billete de 500 pesos que contenía restos de cocaína.

Las primeras observaciones no detectaron lesiones graves recientes en el cuerpo, añadieron las fuentes.

En la causa interviene la fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso la realización de la autopsia para el 12 del corriente mes a fin de determinar las causas de la muerte.