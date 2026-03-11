Buscan darle continuidad a “La Noche del Centro”

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca trabaja en la elaboración de un proyecto de ordenanza para darle continuidad y previsibilidad al programa “La Noche del Centro”.

La iniciativa busca fortalecer el comercio local, dinamizar la actividad en el área céntrica y acompañar al sector en un contexto económico complejo.

El proyecto es impulsado por el concejal del PRO Emiliano Álvarez Porte y se desarrolla junto a los concejales Luciano Cagiao (LLA) y Gustavo Lari (Fuerza Patria), con el objetivo de generar un marco normativo que permita sostener y potenciar este tipo de eventos comerciales en la ciudad.

En este marco, se llevó adelante una reunión de trabajo con representantes de las cámaras comerciales de la ciudad, la presidenta del Cuerpo, Gisela Caputo, representantes del Municipio y concejales, en donde se analizaron distintas alternativas para avanzar en la propuesta.

Entre los puntos que se evaluaron, se plantea que “La Noche del Centro” pueda realizarse al menos tres veces al año, permitiendo a los comerciantes planificar con mayor anticipación promociones, stock y recursos humanos.

Además, se analizó la conformación de una mesa de trabajo permanente integrada por cámaras comerciales y áreas del Municipio, así como la implementación de un perímetro peatonal temporario durante cada jornada.

De esta manera, pretende avanzar en una herramienta que permita consolidar “La Noche del Centro” como una política sostenida para impulsar el consumo, promover el uso del espacio público y acompañar al comercio bahiense.