Se realiza en Bahía Blanca un juicio por tenencia de material de abuso sexual infantil

En dependencias del Juzgado Correccional Nº 1 a cargo del juez Gabriel Giuliani, hoy y mañana se desarrollará el juicio oral y público para analizar la conducta de Federico Santiago Carlos Pereyra Cónsoli por tenencia de material de abuso infantil agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

La causa se inició por una comunicación del Juzgado Federal Nº 2 en junio de 2022 donde, en el marco de un allanamiento en la localidad de Patagones por una causa que estaban tramitando, detectaron varios archivos con contenido ilícito en el teléfono del acusado.

Además, luego de que se realizaran las pericias sobre los elementos secuestrados, encontraron 22 archivos más de abuso infantil en un disco rígido perteneciente a una notebook que el acusado tenía en su casa.

Ese material fue enviado a la fiscalía N°20 para que profundicen las tareas investigativas y se recolecte mayor cantidad de pruebas.

Pereyra Cónsoli llega a juicio acusado por dos causas de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años de edad.