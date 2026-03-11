Guerra en Medio Oriente: según Giorgia Meloni, el ataque a Irán violó el derecho internacional

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se realizó “fuera del derecho internacional”, pero defendió la operación al advertir que Italia no puede “permitirse un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares” con misiles capaces de alcanzar directamente a Europa.

En una comparecencia ante el Senado previa al próximo Consejo Europeo, Meloni sostuvo que la desestabilización de Oriente Medio tiene su origen en los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, y enmarcó la intervención estadounidense e israelí en “una crisis estructural del sistema internacional” marcada por “intervenciones unilaterales” cada vez más frecuentes.

Italia, aclaró, no fue consultada sobre la operación y no participa ni tiene intención de participar en el conflicto.

Meloni anunció que mantendrá contactos con Francia, Alemania y Reino Unido para “perfeccionar rápidamente las estrategias conjuntas” y retomar la vía diplomática, aunque advirtió que ese objetivo “es imposible mientras Irán continúe con sus ataques injustificados”.

En el plano doméstico, adelantó que el gobierno evalúa activar un mecanismo de impuestos especiales para que el incremento del IVA derivado de la suba de los combustibles se destine a aliviar esa carga sobre los ciudadanos. (Infobae)