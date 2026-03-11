miércoles, marzo 11, 2026
Policiales

Demoran a un menor por robarle el teléfono a un hombre en la vía pública

De La Bahía Noticias

Un joven de 16 años fue demorado por un móvil del Comando de Patrullas por robo agravado en poblado y en banda y resistencia a la autoridad en la intersección en Chile y Tarapacá.

Fuentes oficiales informaron que el acusado junto a otras dos personas le robaron el teléfono celular a Alan Eduardo Patelli (21) en Libertad y Santa Fe.

Se detalló además que el menor se resistió al accionar policial, aunque finalmente fue demorado.

