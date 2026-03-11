Avanzan las intervenciones en los puentes de Don Bosco y Pampa Central

El intendente Federico Susbielles señaló que “avanzan las distintas intervenciones en los puentes de Don Bosco y Pampa Central, como parte de las tareas preparatorias para la construcción del nuevo canal Maldonado”.

El jefe comunal sostuvo que “estas obras se enmarcan en el Plan de Refuncionalización, una intervención clave para fortalecer la seguridad hidráulica de la ciudad y llevar más tranquilidad a toda la comunidad”.