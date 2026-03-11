miércoles, marzo 11, 2026
Las PyMes respondieron a las críticas a empresarios que realizó el presidente Javier Milei

De La Bahía Noticias

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria.

“Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, afirmó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Y consideró que “el desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”.

