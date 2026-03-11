Las PyMes respondieron a las críticas a empresarios que realizó el presidente Javier Milei

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria.

“Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, afirmó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Y consideró que “el desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”.