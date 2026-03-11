“Sin Macri no había Milei”, dijo la exgobernadora Vidal

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo que “sin Macri no había Milei porque si un gobierno no peronista no terminaba su mandato nuevamente en la Argentina, ningún otro presidente no peronista hubiera podido ganar una elección”.

Consultada sobre el vínculo actual entre ambos espacios, en Infobae en Vivo, dijo: “El PRO decidió hacer lo mejor para la Argentina, aunque a veces tengamos que marcar lo que el gobierno hace mal y se enojen, o aunque tengamos que apoyar cosas que creemos que están bien y eso nos reste votos. No estamos en una posición de especulación”.

“No comparto la intolerancia. Creo que las reglas de juego democráticas también hacen a la inversión. No creo en la oficina de combate a la desinformación. Lo critiqué con el kirchnerismo, no me voy a quedar callada ahora. No creo que eso esté bien”, expresó. (Diario Clarín)