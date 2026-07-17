Anuncian cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por avenida Colón, Brickman, Fitz Roy, Paunero,

– de 9 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Maestro Piccioli, Italia, Juncal, Segunda Santa Fe;

– de 9 a 14 en San Martín al 400 y al 500 y Lavalle 115;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Hilario Ascasubi, Nicaragua, Córdoba, Zelarrayán;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Berutti, Misiones, Saavedra, 25 de Mayo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.