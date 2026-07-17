viernes, julio 17, 2026
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Anuncian cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por avenida Colón, Brickman, Fitz Roy, Paunero,

– de 9 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Maestro Piccioli, Italia, Juncal, Segunda Santa Fe;

– de 9 a 14 en San Martín al 400 y al 500 y Lavalle 115;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Hilario Ascasubi, Nicaragua, Córdoba, Zelarrayán;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Berutti, Misiones, Saavedra, 25 de Mayo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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