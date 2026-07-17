El argentino Hernán Crespo es el nuevo director técnico del Atlas de México

l argentino Hernán Crespo fue anunciado este jueves como el nuevo director técnico del Atlas de México, en el inicio del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

La incorporación de Crespo se da luego de que el lunes pasado el Atlas informara la salida de su anterior entrenador, el también argentino Diego Cocca.

“Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo”, publicó el club rojinegro en sus redes sociales.

El torneo Apertura 2026 comenzó el jueves con dos partidos: Necaxa contra Atlante y Tijuana ante Tigres. El Atlas se presentará el viernes en su visita al León.

Crespo, de 51 años, es el primer entrenador del Atlas fichado por su nuevo propietario, Grupo Prodi, que compró al club rojinegro en abril y comenzó su gestión en julio.

La incorporación de Crespo al Atlas fue concretada por su director deportivo, el español Andoni Zubizarreta.

Por el momento, Crespo aún no aparece registrado en el portal de la Liga MX (primera división).

El Atlas es el sexto equipo de Crespo como entrenador de primera división. Antes dirigió a Banfield y Defensa y Justicia en Argentina, al Sao Paulo de Brasil, al Al-Duhail de Catar y al Al-Ain de Emiratos Árabes.

En su palmarés como estratega, Crespo presume la Copa Sudamericana de 2020 que ganó con Defensa y Justicia y la Liga de Campeones de Asia con Al-Ain.

El exdelantero de River Plate y Parma, entre otros clubes, y de la selección argentina, se retiró como jugador en 2012 y comenzó a dirigir en la segunda división de Italia, al Modena en 2015.

El jueves, el Atlas también informó el fichaje de Jorge Sánchez, lateral derecho que jugó el Mundial 2026 con la selección mexicana.

Sánchez, de 28 años, regresa a México después de haber jugado cuatro meses con el PAOK de Grecia. (AFP)