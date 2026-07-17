La FIFA eligió al esloveno Slavko Vincic para arbitrar la final

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial que se disputará este domingo entre España y Argentina.

El colegiado impartió justicia a la selección española en cinco ocasiones, con un balance de tres victorias (una de ellas la de la semifinal de la pasada Eurocopa ante Francia) y dos empates.

A Argentina la pitó en la derrota ante Arabia Saudí (2-1), en su estreno en el Mundial de Qatar.