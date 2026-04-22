miércoles, abril 22, 2026
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Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Villarino, Chiclana, Brown

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Santiago del Estero/ Bravard, Patricios/Casanova, Vicente López, Alvarado.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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