Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.
Las interrupciones serán:
– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Villarino, Chiclana, Brown
– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Santiago del Estero/ Bravard, Patricios/Casanova, Vicente López, Alvarado.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
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