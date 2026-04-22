Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Villarino, Chiclana, Brown

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Santiago del Estero/ Bravard, Patricios/Casanova, Vicente López, Alvarado.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.