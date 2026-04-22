Dos barrios de Bahía Blanca sin agua durante este miércoles

Una empresa realizará hoy trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Haití y Salinas Chicas, informó la empresa ABSA.

Mientras duren las tareas que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Luz y Fuerza y 12 de Octubre.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, priorizar su uso para consumo e higiene personal y evitar tareas no esenciales.