miércoles, abril 22, 2026
Locales

Dos barrios de Bahía Blanca sin agua durante este miércoles

De La Bahía Noticias

Una empresa realizará hoy trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Haití y Salinas Chicas, informó la empresa ABSA.

Mientras duren las tareas que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Luz y Fuerza y 12 de Octubre.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, priorizar su uso para consumo e higiene personal y evitar tareas no esenciales.

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