jueves, mayo 21, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de luz en tres sectores de Bahía Blanca para este jueves por tareas de mantenimiento.

– de 9 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Granada, French, Tarapacá, México.

– de 9 a 17 en el cuadrante comprendido por las calles Lamadrid, Dorrego, Brandsen, General Paz.

– de 9:30 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Mitre, Casanova, Estomba, 11 de Abril.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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