Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de luz en tres sectores de Bahía Blanca para este jueves por tareas de mantenimiento.

– de 9 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Granada, French, Tarapacá, México.

– de 9 a 17 en el cuadrante comprendido por las calles Lamadrid, Dorrego, Brandsen, General Paz.

– de 9:30 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Mitre, Casanova, Estomba, 11 de Abril.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.