Aprehendieron a dos chicos acusados de intentar robar una motocicleta

Personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a dos menores de 15 y 16 años en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.

El procedimiento se realizó el 21 de mayo alrededor de la 1.30 en distintos puntos de Bahía Blanca.

Según se informó, ambos jóvenes habían ingresado momentos antes al patio de un complejo de departamentos ubicado en Fuerte Argentino al 500, donde provocaron daños en el tambor de arranque de una motocicleta Honda XR250 Tornado.

Los sospechosos fueron sorprendidos por el propietario del rodado, quien logró hacerlos escapar del lugar.

Durante el operativo también se secuestró una bicicleta marca Alpina rodado 29, por lo que se iniciaron actuaciones por averiguación de procedencia.

Los menores y los elementos secuestrados fueron trasladados al Destacamento Palihue y posteriormente entregados a sus progenitores.

Intervienen la fiscalía N°3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y la Defensoría del Joven N°2.

Fuentes policiales señalaron además que los mismos menores habían sido aprehendidos el pasado 13 de mayo tras un hecho ocurrido en un complejo de departamentos de calle Alberti al 700.

También indicaron que, en lo que va del año, sus domicilios fueron allanados en investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad y sustracción de motocicletas y bicicletas.