Cambios en la Zona Fría: “Es un nuevo golpe al bolsillo de miles de familias rosaleñas”, dijo el intendente Aristimuño

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, rechazó la media sanción aprobada anoche en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsada por el Gobierno nacional, que busca excluir a gran parte del sudoeste bonaerense del régimen de Zona Fría.

“Esta medida significaría un nuevo golpe al bolsillo de miles de familias rosaleñas en una región donde las bajas temperaturas forman parte de nuestra realidad cotidiana y donde este beneficio representa un alivio fundamental para afrontar el costo del gas”, remarcó el jefe comunal.

“La Ley de Zona Fría no es un privilegio. Es el reconocimiento de una realidad climática, geográfica y social que no puede ser ignorada. Vamos a seguir defendiendo este derecho y acompañando cada reclamo en defensa de nuestros vecinos”, agregó.