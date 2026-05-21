“Lo seguimos diciendo con claridad: somos zona fría”, dijo la senadora Nerina Neumann

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara los cambios en las zonas frías, la senadora provincial por la Sexta Sección Electoral de la Unión Cívica Radical, Nerina Neumann, señaló que “hay que ordenar el sistema, corregir inequidades y también defender a las verdaderas zonas frías y templadas frías del país”.

“Siempre sostuvimos que la Ley de Zona Fría del 2021 debía rediscutirse. La ampliación populista promovida por Máximo Kirchner incorporó regiones muy distintas entre sí, desnaturalizó el sistema y terminó desfinanciándolo”, opinó la legisladora.

De todos modos, Neumann sostuvo que “corregir esos excesos no puede significar desconocer que en Bahía Blanca y gran parte del sudoeste bonaerense el gas es una necesidad estructural”.

Ante ello, reconoció “el enorme trabajo de la diputada Karina Banfi en defensa de nuestra región frente al proyecto del Gobierno nacional”.

“Porque lo seguimos diciendo con claridad: somos zona fría y nuestra realidad climática debe seguir siendo reconocida”, agregó.