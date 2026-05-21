Pirelli suspende temporalmente su producción en Argentina por la caída de ventas

Pirelli suspenderá parte de su producción en la Argentina por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas.

La filial local de la compañía italiana, que trabaja de lunes a lunes en tres turnos, frenará su planta de Merlo este fin de semana largo. La decisión se acordó junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Las máquinas se apagarán el domingo y las tareas se reanudarán el martes, por lo que no operará ninguno de los tres turnos.

Igualmente, se pagará el total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores. Consultada al respecto, Pirelli prefirió no hacer comentarios.

La noticia trascendió por notificaciones que recibió la red de distribución.

En el sector, apuntaron que la medida se tomó, especialmente, por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil: abril cerró con una contracción de 14% en los patentamientos y de 37,1% en la venta de vehículos al país vecino.

La planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, pasará de dos turnos a uno y abrirá retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios.

Desde la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia), comentaron que les informaron que Pirelli busca “reducir el volumen, ahorrar energía y promediar la producción de acá a fin de año, porque ya no es necesario tener en stock la cantidad de neumáticos que se preveía”.

Pese a que la decisión es por solo unas horas, en la industria se encendieron las alarmas y hay preocupación tras el antecedente cercano del cierre de FATE, que dejó a 920 personas sin trabajo, y temen que sea el comienzo de un ajuste más profundo. Señalaron también que, desde 2023, ya hubo 700 despidos en Pirelli.

El caso refleja la actualidad de la industria nacional de cubiertas. Hoy fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000.

Un combo de factores impactó recientemente al sector. Por un lado,

el crecimiento de las importaciones por la baja de aranceles y la apertura comercial, que complicaron al negocio de FATE, Pirelli y Bridgestone-Firestone, las únicas tres productoras locales.

Hoy, 75% de los neumáticos que se venden en el país provienen del exterior, en su mayoría de China. (Diario Clarín)