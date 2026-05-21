El intendente Susbielles rechazó la exclusión de Bahía Blanca como Zona Fría

El intendente Federico Susbielles rechazó la media sanción a la exclusión de Bahía Blanca como Zona Fría y señaló que la iniciativa fue “impulsada y concretada por el Gobierno nacional y sus cómplices en la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Esta medida arbitraria e injustificada para una ciudad con temperaturas análogas a la Patagonia norte y el doble de consumo promedio a la media nacional, generaría aumentos de hasta el 50 por ciento en las boletas de gas que pagamos los bahienses”, sostuvo.

Para Susbielles, la media sanción “sería otro golpe al bolsillo después de un año muy difícil para nosotros”.

“En muchos casos nuestros vecinos deberán optar en este invierno entre comprar alimentos o calefaccionarse”, mencionó el jefe comunal.

En sus cuentas de redes sociales, adelantó luego que seguirá “trabajando para defender este derecho que nos corresponde y que el gobierno nacional nos quiere arrebatar” y remarcó que “Bahía es Zona Fría”.

“Espero que todos estemos unidos detrás de esta causa”, agregó.