miércoles, junio 24, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía para este miércoles 24 de junio en varios sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 9 a 14, en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, Las Heras, Dorrego, Lavalle;

– de 9 a 14:30, en Chiclana 300, vereda par, y en la primera cuadra de Las Heras, vereda impar.

– de 9:30 a 13:30, en el cuadrante comprendido por las calles Corrientes, General Paz, Balboa, Sarratea.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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