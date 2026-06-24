ATE Bahía Blanca ratificó el paro de 48 horas para el 24 y 25 de junio

La seccional Bahía Blanca de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la realización del paro de 48 horas previsto para los días miércoles 24 y jueves 25 de junio, en el marco de una medida de fuerza del sector Educación.

A través de un comunicado, el gremio rechazó un mensaje de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en el que, según señalaron, se afirmaba que no existía notificación sobre la medida.

Desde ATE indicaron que la comunicación correspondiente fue presentada el 18 de junio ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que informaban sobre la realización del paro resuelto en asambleas del sector.

El sindicato sostuvo que cuenta con autonomía para convocar asambleas y definir medidas de acción directa, y cuestionó cualquier intento de desconocer la decisión adoptada por los trabajadores.

Además, convocó a los trabajadores del sector a participar de la medida y señaló que el paro se mantiene en reclamo de mejoras laborales, salarios y condiciones en la educación pública.