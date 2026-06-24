Demoran a dos personas por intentar robar materiales de una vivienda en construcción

La Policía aprehendió a Marcelo Joaquín Castro (23) y Héctor Jesús Díaz (22) por intentar sustraer materiales de una vivienda en construcción.

El procedimiento se inició a partir de un llamado de un vecino del 911 que alertaba sobre la presencia de dos hombres que retiraban elementos de una obra ubicada en Luis Agote al 3400.

Con los datos aportados, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió interceptar a los sospechosos en inmediaciones de San José y Manuel Gálvez.

De acuerdo con la investigación, los aprehendidos habían ingresado al inmueble en construcción sin ocasionar daños y se encontraban trasladando materiales cerámicos con un carro metálico.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 66 cerámicos y del carro utilizado para el transporte.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.