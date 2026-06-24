“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema Cristina Kirchner”
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que “desde el punto de vista jurídico, el tema Cristina Kirchner está terminado”.
“Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, apuntó el magistrado.
“Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró Lorenzetti.
“Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, señaló.
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