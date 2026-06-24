Advierten que Mariela Agunín necesita su tratamiento y cuestionan su detención

Karina Romanelli, integrante de la ONG Asociación Civil Cannabis Medicinal, habló en ContraReloj por De La Bahía sobre la prisión preventiva de Mariela Agunín por la tenencia de 7 gramos de marihuana.

“No hay pruebas suficientes para que siga detenida. Tiene episodios de ansiedad y depresión y necesita su terapéutica”, afirmó.

Mariela fue interceptada por la Policía en la Plaza Rivadavia cuando le entregaba 7 gramos de marihuana a una amiga y la acusan de comercialización.

Después allanaron su domicilio y “no encontraron pruebas suficientes” para que la priven de su libertad desde hace aproximadamente 2 meses, señaló Romanelli.

Luego, sostuvo que Agunín tiene un certificado de Reprocan en espera de aprobación desde el 2023.