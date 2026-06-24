Crímenes de lesa humanidad: 1.245 personas fueron condenadas desde 2006

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica la actualización de las estadísticas trimestrales del proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, que dan cuenta de que 1.245 personas fueron condenadas desde 2006, cuando se reanudaron los juicios.

La oficina a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos detalló que desde entonces fueron dictadas 365 sentencias, que también incluyen la absolución de 250 personas. Los datos fueron construidos con base en la información producida por las fiscalías federales y unidades fiscales especializadas que intervienen en todo el país.

Mientras tanto, 283 personas se encuentran procesadas. En la actualidad se llevan a cabo 13 juicios por crímenes de lesa humanidad en diferentes jurisdicciones y otras 61 causas fueron elevadas a juicio. Además, 281 causas se encuentran en la etapa de la investigación preliminar.

De acuerdo con el relevamiento, 102 personas fueron sobreseídas y otras 175 se encuentran en la situación de “falta de mérito” para ser procesadas o desvinculadas definitivamente. Otras 76 personas fueron indagadas y aguardan la definición de su situación procesal, mientras que otras 510 personas se encuentran imputadas por el Ministerio Público Fiscal en las causas en trámite. La cantidad de imputados prófugos es 33; continúa estable respecto de reportes anteriores.

En este contexto, 1.559 personas se encuentran en libertad, mientras 519 permanecen detenidas. La mayor parte, 440, en arresto domiciliario, mientras que 61 están privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y otras 18 en distintas unidades penitenciarias del país.