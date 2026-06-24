Aumentó el costo de los medicamentos para adultos mayores durante mayo en Bahía Blanca

El Índice de Medicamentos para Adultos Mayores registró en mayo de 2026 una variación mensual del 2,7%, mientras que la variación anual acumulada alcanzó el 13,1%, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

El indicador tiene como objetivo medir la evolución del costo de compra de los principales medicamentos no oncológicos consumidos por adultos mayores.

Según el informe, los grupos con mayores incrementos durante el período fueron los medicamentos cardiovasculares y oftalmológicos, ambos con una suba del 3,9%, seguidos por los endocrinos, con un aumento del 3,5%, y los neurológicos, con una variación del 3,1%.

En tanto, dentro de las variaciones por grupo también se registraron aumentos en medicamentos para el sistema respiratorio, digestivo, analgésicos, suplementos vitamínicos, diuréticos y otros tratamientos.