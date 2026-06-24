Golpean a una preceptora durante una pelea en una escuela de Tres Arroyos

Un nuevo episodio de violencia escolar registrado en Tres Arroyos derivó en la hospitalización de una preceptora que recibió un golpe en el rostro mientras intentaba intervenir en una pelea entre dos alumnas y la madre de una de ellas.

Según trascendió de manera extraoficial, la docente fue asistida por personal médico, que calificó las lesiones sufridas como leves.

Desde la institución educativa informaron a las familias de los alumnos la aplicación de sanciones a una de las estudiantes involucradas en el episodio.

El hecho se suma a otro caso ocurrido recientemente en un establecimiento educativo de la ciudad, donde también se registró un enfrentamiento entre estudiantes y agresiones hacia personal escolar. (La Voz del Pueblo)