Taller Protegido de Saavedra denunció una intervención policial que generó angustia en uno de sus trabajadores

El Taller Protegido “Un Nuevo Sol” de Saavedra denunció que uno de sus trabajadores que realizaba la venta habitual de productos elaborados por la institución en la vía pública fue interceptado por un móvil policial.

Según indicaron desde la entidad, la situación provocó “angustia, miedo y una crisis” en la persona involucrada.

Luego de lo sucedido, directivos del Taller Protegido y del Hogar de Ancianos realizaron averiguaciones para conocer los motivos de la intervención, aunque señalaron que no obtuvieron respuestas.

A través del comunicado, la institución remarcó la importancia de seguir construyendo una comunidad inclusiva y reflexionó sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

“Muchas veces las barreras no son físicas, sino las actitudes, los prejuicios, la falta de empatía y el sentirse desprotegidos”, expresaron desde la institución.

Además, recordaron que la función de las fuerzas de seguridad es proteger y garantizar la paz social y sostuvieron que cualquier conducta basada en la prepotencia o la discriminación contradice ese objetivo.

Finalmente, el Taller Protegido “Un Nuevo Sol” convocó a la comunidad a continuar trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas. (Ciudad Noticias)