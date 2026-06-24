Continúan los cortes de calles por obras de infraestructura

El municipio de Bahía Blanca informó que hoy se realizarán cortes de calzada y modificaciones en recorridos de transporte urbano debido a la ejecución de distintas obras en la ciudad.

Bouchard, entre Cramer y Paroissien: el corte continúa desde el miércoles 24 por 24 horas, debido a trabajos de reconstrucción de infraestructura.

Paunero y Teniente Farías, en sus intersecciones con 25 de Mayo: la interrupción se mantendrá hasta el viernes 26 por trabajos en la red cloacal.

Por este corte, la línea 500 modificará su recorrido entre Sesquicentenario e Ingeniero White: circulará por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico y recorrido habitual.

Sisco y Plunkett: continúa el corte por dos semanas debido a obras de red cloacal.

Humboldt, entre Cramer y Godoy Cruz: desde el jueves 25 y por 48 horas permanecerá interrumpida la circulación por tareas de reconstrucción de infraestructura.