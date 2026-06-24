Bomberos de Punta Alta asistieron a un bebé que se había ahogado con leche

Los bomberos voluntarios de Punta Alta asistieron a un bebé que sufrió un episodio de broncoaspiración en una vivienda de esa ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 20:45 en un domicilio de calle Dufourq al 600, donde el menor se encontraba junto a su madre al momento de la emergencia.

Según se informó, la familia advirtió que el bebé se había ahogado y solicitó la presencia de los bomberos, quienes arribaron al lugar y realizaron maniobras de asistencia.

Durante la intervención, el niño logró recuperar la vía aérea, comenzó a llorar y normalizó su respiración.

“Los chicos están muy movilizados, ya que ni bien arribaron al lugar realizaron las primeras maniobras de RCP con técnicas específicas para menores y, al primer intento de reanimación, el bebé empezó a llorar por sus propios medios”, señaló el oficial Chazarreta a Radio Rosales.

Posteriormente, el menor fue trasladado a un centro asistencial para realizar controles médicos y evaluar su estado de salud.