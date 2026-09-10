jueves, septiembre 10, 2026
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Anuncian cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en diversos sectores de la ciudad.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 8:30 en el cuadrante de las calles Brandsen, Corrientes, Darwin, Napostá;

– de 9 a 10 en la zona de Fuerza Aérea, sobre la exruta 3;

– de 9 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Sarratea, Cortalezzi, Liniers, Hemmingsen;

– de 9 a 19 en Lamadrid 100, lado impar, y en Belgrano 200, lado par;

– de 9 a 14 en calle Belgrano de 0 a 99, lado impar;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante de Coulin, Colorados del Monte, Fortín Carhué, Nicolás Pírez;

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Parchappe, Del Valle, Castelar, Liniers;

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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