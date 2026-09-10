Anuncian cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en diversos sectores de la ciudad.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 8:30 en el cuadrante de las calles Brandsen, Corrientes, Darwin, Napostá;

– de 9 a 10 en la zona de Fuerza Aérea, sobre la exruta 3;

– de 9 a 14 en el cuadrante comprendido por las calles Sarratea, Cortalezzi, Liniers, Hemmingsen;

– de 9 a 19 en Lamadrid 100, lado impar, y en Belgrano 200, lado par;

– de 9 a 14 en calle Belgrano de 0 a 99, lado impar;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante de Coulin, Colorados del Monte, Fortín Carhué, Nicolás Pírez;

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante de las calles Parchappe, Del Valle, Castelar, Liniers;

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.