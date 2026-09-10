Arrestan a un hombre por golpear a su pareja

La Policía aprehendió a Nicolás Sebastián Herrero Suárez (36) por golpear a su pareja, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se registró alrededor de las 23:30 a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la intervención policial en inmediaciones de Punta Alta y Rincón.

De acuerdo con las actuaciones, momentos antes Herrero Suárez habría golpeado a su pareja en el rostro y le provocó una herida cortante sobre la ceja izquierda, luego de que la mujer manifestara su intención de retirarse a la vivienda de una amiga.

Ante esta situación, personal del Comando de Patrullas procedió a la inmediata aprehensión del imputado y su posterior traslado a la comisaría Cuarta.