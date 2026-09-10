La CGT le pedirá a León XIV que le conceda una audiencia cuando visite la Argentina
Representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitarán una reunión privada con el papa León XIV durante su visita a la Argentina programada entre el 8 y el 11 de noviembre.
El pedido se formalizará durante una audiencia con el Sumo Pontífice que se realizará en el Vaticano este sábado en el marco del encuentro Fratelli Tutti.
Los dirigentes sindicales Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo entregarán un documento sobre la situación socioeconómica argentina y el impacto de las políticas estatales en los trabajadores.
El sector gremial busca promover el diálogo social e impulsar un nuevo contrato social frente a los desafíos tecnológicos y laborales.
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