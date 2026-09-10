El Tribunal de Penas de la Liga del Sur sancionó a jugadores y técnicos

El Tribunal de Penas de la Liga del Sur dio a conocer las sanciones correspondientes a Primera y Tercera División.

Mirko Rojas, de Olimpo, recibió cuatro fechas de suspensión. Matías Chamares, de Sporting; Rodrigo Belasque, de Tiro Federal; y Pablo Mungo, de Bella Vista, fueron sancionados con tres fechas.

Con dos fechas quedaron Santiago Giorgis (Comercial), Santiago Llanos (Olimpo), Francisco Ibarola y Emiliano Semper (Sansinena).

Con una fecha fueron sancionados Juan Sáez (Comercial), Patricio Mangano, técnico de Pacífico Bahía Blanca, Enzo Paredes (Sporting), Gonzalo Rosa (Pacífico BB), Leandro González (Rosario PB) y Víctor Mareco (Sansinena).

Por alcanzar el límite de cinco amarillas, recibieron una fecha Thiago Molina y Juan Gamarra (Pacífico C), Juan Nomdedeu (Pacífico BB), Joaquín Sosa y Juan Cruz Orellano (Bella Vista), Tomás Espinosa y Francisco Chua (Rosario PB), Kevin Tormann (Huracán), Federico Pinedo (San Francisco), Santiago Somovilla (Dublin), Diego Ocampo (Tiro Federal), Dylan Díaz (Comercial) y Thiago Pereyra (Liniers).

Por llegar a diez amarillas, Agustín Restiffo, de Tiro Federal, recibió dos fechas de suspensión.