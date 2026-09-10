Más de 4 mil atletas de 15 países participarán de los Juegos Suramericanos 2026

La provincia de Santa Fe recibirá los Juegos Suramericanos 2026 del 12 al 26 de septiembre. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El programa oficial incluirá 43 deportes y 60 disciplinas. Un total de 26 disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para la organización del evento se ejecuta una inversión superior a 90 millones de dólares en obras de infraestructura.

Los recursos provienen en parte de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 75 millones de dólares.

El plan comprende la construcción de villas deportivas que luego se convertirán en viviendas.