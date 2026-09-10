jueves, septiembre 10, 2026
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Más de 4 mil atletas de 15 países participarán de los Juegos Suramericanos 2026

De La Bahía Noticias

La provincia de Santa Fe recibirá los Juegos Suramericanos 2026 del 12 al 26 de septiembre. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El programa oficial incluirá 43 deportes y 60 disciplinas. Un total de 26 disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Para la organización del evento se ejecuta una inversión superior a 90 millones de dólares en obras de infraestructura.

Los recursos provienen en parte de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 75 millones de dólares.

El plan comprende la construcción de villas deportivas que luego se convertirán en viviendas.

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