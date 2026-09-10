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Nacionales

Malvinas: el Gobierno de Javier Milei amplió las denuncias

De La Bahía Noticias

El Gobierno de Argentina amplió las denuncias penales por las actividades petroleras en las Islas Malvinas e identificó a 27 directivos de las empresas participantes.

Las presentaciones fueron impulsadas por el canciller Pablo Quirno ante la Justicia Federal para investigar quiénes tomaron las decisiones y financiaron las operaciones no autorizadas.

La investigación suma a cinco compañías e incorpora a 16 ejecutivos que no figuraban en las sanciones administrativas previas.

La estrategia judicial busca establecer responsabilidades penales individuales según la ley que sanciona las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización oficial.

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