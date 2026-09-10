Distinguirán a la artista plástica Karina Zukerman como “Personalidad Destacada de la Cultura Post Mortem de Bahía Blanca”

Mañana, a las 13, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía reconocerá con la distinción de “Personalidad Destacada de la Cultura Post Mortem de la ciudad de Bahía Blanca” a Karina Zukerman.

Del mismo modo, se hará entrega de la “Declaración de Interés Municipal de la Ciudad de Bahía Blanca” a la muestra de arte “Huellas” autoría de la mencionada artista plástica, y en conmemoración del décimo aniversario de su fallecimiento.

Karina Zukerman desarrolló una trayectoria artística y humana excepcional que trascendió ampliamente el ámbito cultural de Bahía Blanca, convirtiéndose en un verdadero símbolo de perseverancia, creatividad, inclusión y compromiso con la comunidad, dejando una huella imborrable tanto por su obra como por su ejemplo de vida.

Desde su nacimiento convivió con una discapacidad muscular congénita que limitó completamente la movilidad de sus brazos y piernas, situación que nunca constituyó un obstáculo para desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales, artísticas y humanas, demostrando una extraordinaria fortaleza frente a las barreras del entorno.

Imposibilitada de utilizar sus manos para escribir o pintar, aprendió desde muy pequeña a expresarse sosteniendo el lápiz y posteriormente los pinceles con su boca, alcanzando un nivel artístico de excelencia que le permitió integrar la prestigiosa Asociación Mundial de Pintores con la Boca y con el Pie, organización que reúne a artistas de distintos países reconocidos por la calidad de sus obras.

Sus pinturas trascendieron las fronteras de nuestro país, siendo reproducidas en almanaques, publicaciones y materiales gráficos distribuidos internacionalmente, convirtiéndose en una verdadera embajadora del arte bahiense y demostrando que la creatividad, el talento y la sensibilidad artística pueden superar cualquier limitación física.

Además de su destacada producción como artista plástica, Karina Zukerman desarrolló una importante actividad teatral, protagonizando el unipersonal Mujeres de Tierra Firme, obra dirigida por Silvia Palumbo, mediante la cual transmitía un profundo mensaje de esperanza, fortaleza, inclusión y valoración de la vida, generando una fuerte emoción en el público que asistía a cada una de sus presentaciones.

Su compromiso trascendió el ámbito artístico, participando activamente en organizaciones vinculadas con la promoción de la paz, la solidaridad y la convivencia entre las personas, convencida de que el arte constituye una herramienta transformadora capaz de generar conciencia, empatía y compromiso social.

impulsó además la creación de una fundación destinada a promover los derechos de las personas con discapacidad, liderando acciones y reclamos orientados a eliminar barreras arquitectónicas, garantizar la accesibilidad universal y construir una ciudad donde todas las personas pudieran ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.

Karina Zukerman representó un ejemplo permanente de superación personal, demostrando que las limitaciones físicas jamás condicionaron su vocación artística ni su compromiso con la sociedad, convirtiéndose en un referente para innumerables personas que encontraron en su historia un mensaje de esperanza, esfuerzo y dignidad.