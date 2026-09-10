Pichetto: “El candidato que le va a ganar a Milei va a salir del peronismo”

El dirigente Miguel Ángel Pichetto afirmó que el candidato que derrotará al presidente Javier Milei en 2027 surgirá del peronismo y será “un candidato del sistema”.

Además, defendió las PASO y consideró que sería grave modificar las reglas electorales a 11 meses de la elección.

En declaraciones difundidas este jueves, Pichetto repasó su trayectoria y aseguró que siempre mantuvo una misma línea política.

“Siempre pensé igual. Incluso, mi aporte a la campaña de Macri era una visión más productivista, más peronista”, señaló.

Indicó que nunca se afilió al PRO y que la aparición de Milei, a quien atribuyó “una mirada destructiva del sistema político”, lo llevó a volver a trabajar dentro del peronismo “para que podamos derrotar a este gobierno”.

Cuestionó el estilo del presidente por “el nivel de agresión a distintos actores de la sociedad, como los periodistas, los políticos opositores o los economistas que piensan distinto”.

También rechazó el fondo de su política económica, que comparó con la de Martínez de Hoz.

“Hoy hay un proceso de destrucción masiva de los sectores populares. Te despertás a la mañana y aumentó el colectivo, aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el agua y aumentó la nafta. Lo único que no se mueve es el salario”, expresó.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto dijo que no hablaban desde hacía 10 años y que entiende que “ha sido injustamente condenada”.

Agregó que hay fundamentos para su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que una resolución favorable “tendría marco obligatorio para la Argentina”.

Respecto de posibles candidatos, señaló que Sergio Massa “es un hombre resiliente, que siempre ha podido superar la adversidad” y que Axel Kicillof “tiene que construir un camino hacia el diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el elemento central para poder ganar las elecciones”.

Pichetto sostuvo que “la gente sabe, en algún lugar de su memoria y de su corazón, que con los gobiernos peronistas siempre estuvo mejor, y sabe que este gobierno se lleva puesto todo”.

Identificó como la mejor etapa de su vida política su paso como intendente de Sierra Grande, en Río Negro, donde “aprendí el arte de la política”.