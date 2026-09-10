Fondos Rotativos Solidarios: 25 años y 4.544 mejoras habitacionales en Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca compartió este jueves los resultados del monitoreo anual del Programa de los Fondos Rotativos Solidarios, iniciativa que cumple 25 años.

Según informó la comuna, se trata de un sistema de microcréditos sociales cogestionado entre el Municipio y organizaciones civiles como Cáritas y Ser Comunidad.

El programa está diseñado para que familias de sectores vulnerables puedan ampliar o refaccionar sus viviendas.

El dinero prestado se devuelve en cuotas accesibles y ese mismo recurso financia a un nuevo vecino del barrio.

El municipio precisó que 466 familias mejoraron su casa en 2025 y que se registraron 4.544 mejoras históricas en más de 40 barrios populares.

Además, indicó que la cobrabilidad supera el 75% y que cada peso invertido por el Municipio se multiplica a 3,72 pesos gracias a la rotación comunitaria.

“Seguimos consolidando esta iniciativa que garantiza un hábitat más justo y digno para cada bahiense, afianzando el vínculo con la comunidad y garantizando que los recursos lleguen a donde más se necesitan”, señaló la comuna en su comunicado.