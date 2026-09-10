jueves, septiembre 10, 2026
Locales

Bahía Blanca avanza en la transformación del exzoológico en un Ecoparque

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó que la ciudad está cada vez más cerca de tener su Ecoparque.

En el Parque Independencia se está transformando el espacio del exzoológico, que alguna vez fue lugar de cautiverio, en uno más verde, de disfrute y aprendizaje en un entorno natural.

Este parque ambiental contará con diferentes sectores: huerta, juegos, sector de nativas y aulas de educación ambiental.

El municipio señaló que sigue poniendo en valor los espacios verdes de la ciudad.

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