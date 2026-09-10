Una mujer fue aprehendida por tenencia de cocaína para la venta

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías N°3 ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en Pablo Lejarraga al 2100, donde se secuestraron recortes de nylon, una balanza de precisión, dinero en efectivo, dispositivos celulares y 6 envoltorios con cocaína.

En el lugar, personal de la DDI procedió a la aprehensión de Juana Cristina Montenegro.

La causa inició el 13 de agosto del presente año con la denuncia efectuada por personal de la DDI al haber tomado conocimiento por parte de una persona que no quiso brindar sus datos de la presunta comercialización de estupefacientes por parte del grupo familiar que reside en ese domicilio.

La Policía realizó en el lugar tareas de vigilancias para recolectar pruebas en torno a esa denuncia y se pudo determinar la existencia de movimientos compatibles con el delito investigado.

Montenegro será indagada en las próximas horas y los teléfonos secuestrados van a ser peritados, en busca de mayores elementos de interés para la investigación.