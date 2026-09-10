Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

Banfield venció 7-6 en la definición por penales a Deportivo Riestra tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina.

Ángel Stringa abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo para el conjunto vencido en el estadio de Temperley.

Tomás Adoryán igualó las acciones a los 4 minutos del complemento con una remate de tijera.

La definición se postergó a los tiros desde los doce pasos y el protagonismo absoluto le quedó al arquero Diego Ruso Rodríguez, quien se fue de Argentinos en este mercado de pases y fue el héroe del día: anotó su ejecución y le atajó el disparo a Carlos Quintana en el séptimo turno de la serie para concretar el triunfo de su equipo, luego de 13 penales acertados en la red de manera consecutiva.

El club ganador llegó a esta fase por segunda vez en su historia y esperará por el triunfador del cruce entre Racing y Boca Juniors.